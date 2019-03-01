2 | 12

Biz 10 yıl önce ayrıldık ama bana göre Göksel, dünyanın en iyi insanlarından biriydi. Haberi aldığımda biz Boran ile yurtdışında tatildeydik. Abim beni arayıp 'haberlere çıktı' dedi. Uçakta gizli ağladım, hosteslerin yanına gidip ağladım. 'Baban ölmüş' diyemedim. En son uçaktan inip pasaport kontrolünden geçtiğimizde söyledim. Boran bana ‘Allah verir, Allah alır’ dedi. Boran 13 yaşında ve Göksel’e çok benzer.