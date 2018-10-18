Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Geçtiğimiz pazar günü Dernek adı altında kumar oynatılan ve bir süre önce yetkililer tarafından mühürlenen Aziziye Mahallesi Cengaver Sokak'taki 3 katlı binanın bodrum katından kötü kokular geldiği ihbarını alan polis harekete geçti.



Zafer Samancı'nın haberine göre, çilingir vasıtası ile girilen bodrum katında kafasına tek el ateş edilerek öldürülmüş ve büyük bir bölümü çürümüş erkek cesedi bulundu. Ceset otopsi için Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Cesedin kimliğini belirlemek için cesetten alınan numuneler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ÇÜRÜMEYEN PARMAKTAN KİMLİK TESPİTİ

Büyük bir kısmı çürümüş olan cesedin yaklaşık 40-45 yaşlarında olduğu ve cesedin tahminen 10 günlük olduğu belirlendi. Otopsi sırasında cesedin serçe parmağının daha az çürüdüğü belirlenirken kimlik tespiti için bu parmaktan parmak izi alınmasına karar verildi. Cesedin serçe parmağından alınan parkam izi ile kimlik tespiti yapıldı.



Alınan parmak izinin ardından ölen kişinin yalnız yaşayan Alpaslan Alıç olduğu tespit edildi. Alıç'ın il dışında yaşayan kardeşlerine ulaşan polis, kardeşleri Konya'ya çağırdı. Konya'ya gelen Alıç'ın kardeşleri işlemlerin ardından cenazeyi teslim aldı. Polisin cinayet zanlısı yada zanlılarını yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.

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