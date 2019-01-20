Gürcistan'a konser vermek üzere giden Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkeye alınmadığını iddia etti. Ortaç, paylaştığı bu görüntüleri kısa bir süre sonra sildi ve yaşadığı sıkıntıları atlatıp Gürcistan'a giriş yaptığını açıkladı.

"İLAÇLARIMA EL KOYDULAR"

Sosyal medyadan açıklamalarına devam eden Ortaç, "Bir daha Gürcistan'a gelmem dediğim için bana kızmışlar. Havaalanına iner inmez odaya sokulup üstümü soydular, ben de sinirden öyle söyledim. İlaçlarımı da el koydular. Ben MS hastasıyım, 24 saat ilaçlarım yanımda. Biraz düşününce diyorum ki elbette Gürcistan'ın suçu yok, benim aptallığım. Keşke İstanbul'da ilaçlarımı içip buraya ilaçsız gelseydim" diye yazdı.

Öte yandan, Serdar Ortaç'ın yaptığı bu paylaşımlar sonrası Instagram hesabından bütün gönderilerini silmesi ise dikkat çekti.