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Serdar Ortaç: Seçil benim hayatımın anlamı

Uzun süredir kendisi gibi şarkıcı olan Seçil Gür ile aşk yaşayan Serdar Ortaç, sevgilisine övgüler yağdırdı. Ortaç, "Seçil benim hayatımın anlamı. Her şeyimle ilgileniyor. O benim hanımım" diye konuştu

Serdar Ortaç: Seçil benim hayatımın anlamı - Magazin haberleri

Geçtiğimiz gün sosyal medyada Tıkla Media'nın programına konuk olan popçu Serdar Ortaç, samimi açıklamalarda bulundu. Özel bir diyet uyguladığını belirten Ortaç, kilo verdiğini söyledi.

Uzun süredir meslektaşı Seçil Gür ile aşk yaşayan 51 yaşındaki şarkıcı, sevgilisi hakkında da konuştu.

Serdar Ortaç, "Seçil benim hayatımın anlamı. Her şeyimle ilgileniyor. O benim hanımım" ifadelerini kullandı.

"SEVGİLİM DEĞİL, KARIM"

Daha önce de benzer açıklamalarda bulunan Ortaç, "Karım o benim, hanımım. Bana göre hanımım" demişti.

"SEÇİL BENİM İÇİN SON DURAK"

Sevgilisi Seçil Gür'e övgüler yağdıran Serdar Ortaç, "Onun ne istediğine bakacağım. Evlilik istiyorsa yapıştıracağım evliliği. Seçil benim için son durak" ifadelerini kullanmıştı.

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