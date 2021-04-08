"ÜÇ KİŞİ İLE YAŞIYORUM!"

Muhabirlerin Serdar Ortaç'a, "Hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusuna Seçil Gür, "Ben yazacağım Serdar'ın hayatını" diyerek cevap verdi. Ortaç'ın değişken bir ruh hali olduğunu söyleyen Seçil Gür, "Üç kişi ile yaşıyorum" diye espri yaptı.

"ADAM DEĞİLSİN" TEPKİSİ



Serdar Ortaç muhabirlerin sorularını yanıtlarken, yoldan geçen bir vatandaş ünlü şarkıcıya, “Ahmet Kaya’ya o hareketi yaptın ya, sen adam değilsin!” diye bağırdı. Ortaç, uzaklaşan adamın arkasından "Yapma be abi, yapma be abi" diye seslendi.