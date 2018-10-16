Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın eşi Chloe Loughan, iş için gittiği Miami'de kaza geçirdi. Miami'de motordan düşen Chloe'nin durumunu eşi Serdar Ortaç, 2. Sayfa programında anlattı.

"SOL KOLUNDA KIRIK, SAĞ KOLUNDA ÇATLAKLAR VAR"

Ortaç, şunları söyledi:

"Ben haberi dün gece aldım. Motorun arkasında oturuyormuş. Arkadaşı bir burun kırığı ile atlattı ama Chloe'nin sol kolunda kırık, sağ kolunda çatlaklar var. Dizinde de ezilmeler oluşmuş. Annesi yanında ben de ayın 21'inde gideceğim"

GEÇTİĞİMİZ YILLARDA DA BİR KAZA GEÇİRMİŞTİ

Chloe Loughan, yine 2016 yılında iş için gittiği Miami’de bir kaza geçirmişti. Kaldırımda yürürken dengesi kaybedip yere düşen Chloe’nin yüzünde çizikler oluşmuş, iş göremez raporu almıştı.

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