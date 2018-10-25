Chloe Loughnan, geçtiğimiz hafta bir arkadaşıyla kiraladığı motosikletle talihsiz bir kaza geçirmişti.
Vücudunun bazı bölümlerinde kırık ve çatlaklar olan İrlandalı model, 7 gün boyunca hastanede tedavi gördü. Geçtiğimiz gün taburcu oldu.
MİAMİ BAŞKONSOLOSU ZİYARET ETTİ
T.C. Miami Başkonsolosu Burç Ceylan ve eşi Asli Ceylan, Chloe Loughnan’ı Süreyya Yalçın’ın evinde ziyaret etti. Genç manklen, kaza sonrası ilk defa hatıra fotoğrafı çektirdi.
İki kolu ve parmakları kırık olan Chloe Loughnan’ın kolunda bulunan alçının 6 hafta sonra çıkacağı bilgisine ulaşıldı.
Serdar Ortaç da daha önce Miami'de kaza geçiren eşi Chole'nin tedavisinin sürdüğünü fakat kendisini bu konseri olduğu için görmeye gidemediğini şu sözlerle dile getirmişti:
"Chole çok iyi durumda, merak edilecek bir durumu yok. Gayet iyi, birkaç çiziği var o kadar. En kısa zamanda yeniden bir araya geleceğiz"
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