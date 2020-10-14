'Şeref Sözü' dev prodüksiyonu ile seyirciyi büyüleyecek!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

'Şeref Sözü' dev prodüksiyonu ile seyirciyi büyüleyecek!

Show TV'nin yeni dizisi için geri sayım başladı. Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Şeref Sözü’, ilk bölümüyle bu akşam (14 Ekim Çarşamba) izleyiciyle buluşacak

'Şeref Sözü' dev prodüksiyonu ile seyirciyi büyüleyecek!
HABERTURK.COM

Show TV ekranlarında, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Şeref Sözü’, ilk bölümüyle bu akşam (14 Ekim Çarşamba) izleyiciyle buluşacak.

Tolgahan Sayışman, Sude Güler ve Hülya Darcan, Aras Aydın, Öykü Çelik, Meltem Gülenç, Umut Kurt, Toprak Sağlam, Bülent Düzgünoğlu, Mert Yavuzcan, Hülya Şen, Nazlı Çetin, Sıla Korkmaz, Begüm Alınca, Sahra Gümüş, Görkem Türkeş’in rol aldığı ‘Şeref Sözü’, zengin oyuncu kadrosuyla olduğu kadar görkemli prodüksiyonuyla da adından söz ettirecek.

Dizi tarihimizde ilk kez 480 bin m2 büyüklüğünde bir ada dizi platosuna dönüştürülürken, mekanda ‘Şeref Sözü’nün etkileyici hikayesine uygun olarak birçok düzenleme yapıldı.

Dizinin çekildiği adada iç ve dış mekan olmak üzere 3 bin metrekarelik alan ‘Şeref Sözü’nün dünyasına uygun olarak dekore edilirken, Adabeyli Konağı’nın iç mekanları için adada yer alan turizm tesisi adeta baştan yaratıldı.

Kostümler için yaklaşık 1500 metre tekstil kullanılırken, 100’den fazla özel çiçek ve bitki ada iç ve dış mekanlarda kullanılmak üzere adaya getirildi.

Adabeyli Konağı için birbirinden değerli ressamlar farklı tarzlarda orijinal tablolar çizdi ve Adabeyli Konağı evrensel bir bakış açısıyla post modern bir şekilde tasarlandı.

‘Şeref Sözü’nün Genel Sanat Yönetmeni Nilüfer Çamur projedeki hedefini, “Amaç karakterlere ve hikayeye hizmet ederken özgün olabilmek. Adabeyli Ailesi’nin geleneklerine bağlı, köklü ve çağdaş çizgisini yansıtmak için tüm tasarımlarda bunun altı çizildi.” şeklinde anlattı.

Cevdet Mercan’ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosu Eda Tezcan imzalı ‘Şeref Sözü’, her çarşamba saat 20.00'de SHOW TV ekranlarında olacak!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

BAŞLIYOR! Son dakika! Şeref Sözü'nü yerine getirmenin vakti geldi - Haberler
TELEVİZYONŞeref Sözü bu akşam Show TV'de başlıyor
Sadakatsiz 2. bölüm bu akşam Kanal D'de! Sadakatsiz oyuncuları kim? Sadakatsiz konusu ne?
TELEVİZYON Sadakatsiz oyuncuları kim?
Doğduğun Ev Kaderindir oyuncuları kimler? Doğduğun Ev Kaderindir konusu nedir, nerede çekiliyor?
TELEVİZYONDoğduğun Ev Kaderindir oyuncuları kimler?
Sen Çal Kapımı oyuncuları kimler? Sen Çal Kapımı oyuncu kadrosu ve konusu
TELEVİZYONSen Çal Kapımı oyuncuları kimler?
Kuruluş Osman dizisi oyuncuları kimler? Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor, konusu ne?
TELEVİZYONKuruluş Osman dizisi oyuncuları kimler?
Benim Adım Melek yeni bölüm bu akşam! Benim Adım Melek oyuncuları kim? Benim Adım melek konusu ne ve nerede çekiliyor?
TELEVİZYONBenim Adım Melek oyuncuları kim?
Güvercin 14. bölüm bu akşam Star TV'de! Güvercin dizisi oyuncuları ve konusu ne? Güvercin nerede çekiliyor?
TELEVİZYONGüvercin dizisi oyuncuları ve konusu ne?
Şeref Sözü bu akşam başlıyor! Şeref Sözü oyuncuları kim? Şeref Sözü nerede çekiliyor? Şeref Sözü Konusu ne?
TELEVİZYONŞeref Sözü bu akşam başlıyor! Şeref Sözü oyuncuları ...
TV yayın akışı 14 Ekim 2020 Çarşamba! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
TELEVİZYONTV yayın akışı 14 Ekim 2020
Kalk Gidelim'in yeni yayın günü belli oldu
TELEVİZYONKalk Gidelim'in yeni yayın günü belli oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X