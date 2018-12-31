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Yereli, lezbiyenlik ile ilgili soruya ise, "Yalan yok vallaha isterdim olmak ama baya straightim(düz), erkekler dozunda iletişime geçildiğinde iyi yani sıkıntı yok farklıyız biz tabii baya ama onlar da insan sonuçta" cevabını verdi.