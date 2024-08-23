Serel Yereli'den bayrak uyarısına sert tepki

Yereli, o yoruma; "Bu bayrağın dalgalanmasının anlamını tarihinden okumamış, ninesinden ve dedesinden dinlememiş kişilerin bize bayrağımız hakkında ahkam kesmesi ne üzücü. Bu bayrak sayesinde özgürce denize giriyorum, topraklarında koşup oynuyorum ve kimi öpeceğimi ben seçiyorum.