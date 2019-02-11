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Son dönemde İngiltere'de çıkardığı single kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Yereli, paylaştığı son fotoğrafla da adından söz ettirdi. Yereli'nin bu paylaşımını 80 bin kişi beğenirken, yüzlerce de yorum yapıldı.