Serel Yereli, gece vakti mezarlığa gecelikle gitti
Serel Yereli, sevgilisi Oğul Avcı ile birlikte 13 yıl önce kaybettiği babası Serdar Yereli'yi mezarını ziyaret etti. Yereli'nin mezarlığa gittiği kıyafeti tepki çekti
Şarkıcı Serel Yereli, sevgilisi Oğul Avcı ile birlikte 2011 yılında vefat eden babası Serdar Yereli'nin mezarını ziyaret etti. Ancak ziyaret sırasında giydiği kıyafet sosyal medyada tepki topladı.
Serel Yereli, geçtiğimiz gün sevgilisi Oğul Avcı ile beraber babası Serdar Yereli'nin mezarını ziyaret etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yereli, fotoğrafların altına sevgilisini 'kocam' olarak niteleyerek, "Kocam ve babam tanıştı" notunu düştü.
Yereli'nin mezarlık ziyaretinde giydiği kıyafet sosyal medyada eleştirildi. Giydiği kıyafet, birçok kişi tarafından geceliğe benzetilerek tepki gördü.
Fotoğraflar: Instagram