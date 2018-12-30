Ünlü oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, sosyal medya hesabından 2018 yılının muhasebesini yaptı.
İngiltere'de müzik eğitimi almaya devam eden Yereli, 2018'de yaptığı paylaşımlarla uzun süre gündem olmuştu.
İşte Serel Yereli'nin o açıklamasından öne çıkan başlıklar: Bu cehaletten bir kaçışım olmadığını, ne kadar çok görürsem o kadar az bildiğimi, dünyanın her zaman benden daha büyük olacağını, bu yüzden ona meydan okumak yerine onu kendi kapasitemce anlamaya çalışıp onunla birlikte büyüme fikriyle barışırsam daha çok kendim olabileceğimi anladım.
Aceleyi bırakıp kendime zaman tanıdığım, beklentilerimi sıfırlayıp, içimden geleni, ama gerçekten içimden geleni yani hırsımın aç gözlülüğümün sabırsızlığımın bana verebileceği kısa vadeli hazlara hizmet etmek için bir şey yapmanın değil, sadece inandığım şey için çabalayıp gerisini akışa, yani her zaman benden daha büyük ve daha yaratıcı olan akışa bıraktığım, inandığım yolda gidip gerisini Allah'a havale etmenin rahatlığını anladım.
Eğer yaptığım şey beni ruhsal anlamda yoruyorsa ait olmadığım bir yolda olduğumu ve bu yolun sonundaki hiç bir "ödülün" beni ulaşmak için tüm zamanımı harcadığım mutluluğa götürmeyeceğini, çok klişe ama sonuca değil yola odaklanmanın güzelliğini, kendini en cesur sanan varlığın bile bu korku imparatorluğunda her an korkusunu farkında olup onunla baş etmesi gerektiğini ve gerçekten en önemlisi her an ama her an şükredilecek ne kadar fazla şey olduğunu ama aynı zamanda bu şükredilecek şeylerin bana bahşedilmiş gerçeklik olduğunu…
Annemin sözünü dinlemeyi, "sahip olma" konusunda ailemden dostlarımdan ve sağlığımdan daha özel hiçbir şey olamayacağını, üretmeyi, ürettiğimi kendime saklamayı, doğru zamanı beklemeyi, ve kimsenin suçlu olmadığını olan iyi kötü her şeyden tüm dünyanın sorumlu olduğunu ve bu yüzden kimseyi yargılamamam gerektiğini anladım.
İçimdeki sevgiden, klişelikten utanmamayı ve koşullarla sevdiğim kendimi koşulsuz sevmeyi öğrendim.
Umarım her birimiz gerçek potansiyelimizi gerçekleştirip, tüm zamanlardan daha hızlı değişen bu dünyayı delirmekten kurtarıp mutluluğa çevirebiliriz, çünkü ince bir çizgi.
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