'Bodrum Masalı' adlı diziyle tanındıktan sonra şarkıcılığa adım atan Serel Yereli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yereli bu kez ayna karşısında çekilen mayolu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Peki Seren Yereli kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Seren Yereli'ye takipçilerinden "balık etli" yorumu..

"KİLOLU DEĞİL, BALIK ETLİSİN"

Serel Yereli'nin yaptığı paylaşımda aldığı kilolar dikkat çekti. Ayna karşısında fotoğrafını paylaşan Serel Yereli'ye takipçileri, "Kilolu değil, balık etlisin" ve "Şu saçma güzellik anlayışını bırakın artık. Kimse Victoria Secret mankeni gibi olmak zorunda değil" şeklinde yorumlar yaptı. Yereli'nin pozu çok sayıda beğeni aldı.

SEREL YERELİ KİMDİR?

Serel Yereli, 19 Nisan 1995 tarihinde İzmir, Göztepe’de ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Tam adı Buse Serel Yereli’dır. İngilizce öğretmeni olan annesinin adı Elif Yereli’dir. Eski milli hentbolcu babası Serdar Yereli’nin hentbol federasyonu başkanlığındaki görevinden ötürü çocukluğu değişik ülkelerde geçmiş. Babasını 16 yaşındayken 2011 yılında ani bir kalp krizi yüzünden kaybetti. Londra‘da müzikal oyunculuk eğitimine ortaokul yıllarında başlayan güzel oyuncu Grease, Mamma Mia, Bruleskue müzikallerinde başrol olarak yer almıştır. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okumaktadır. Şarkı söylemeye 4 yaşında başlamıştır.

Serel Yereli, küçük yaşlarda iken Bilim Çocuk Şenliği kapsamında Uzay Gemisiğı çalışma ile TUBİTAK tarafından ödül almıştır. Anaokulundayken TÜBİTAK tarafından düzenlenen bir yarışmada “Serel’in Uzay Gemisi” adlı projesi ödül kazanmış.

Serel Yereli, 2012 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katıldı ve yarışmada şarkıcı Shakira‘nın Whenever Whenever şarkısı seslendirdi ancak ilk turda elendi. Serel Yereli İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere tam 4 dil bilmektedir.

Craft Atölye bünyesinde oyunculuk eğitimleri aldı. Daha sonra oyuncu Bahar Kerimoğlu‘ndan oyunculuk eğitimi aldı.

18 Ağustos 2016 günü ilk bölümü ile Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin‘in yaptığı “Bodrum Masalı” adlı dizide Şevval Sam, Alperen Duymaz, Hilmi Cem İntepe, Murat Aygen, Timuçin Esen, Dilan Çiçek Deniz, Toprak Sağlam, Serhan Onat, Bora Cengiz, Kaan Çakır, Ebru Unurtan, Yener Gürsoy, Ezgi Şenler, Serel Yereli, Zehra Yılmaz, Nazlı Kar, Basri Albayrak, Cemalettin Çekmece, Tülin Yazkan, Tugay Bahşi birlikte oynadı.

Bodrum Masalı isimli TV dizisinin bitmesinin ardından Serel Yereli, oyunculuğu bıraktığına dair bir açıklama yaptı. Şimdi Londra'da müzik alanında eğitim görüyor. Boş zamanlarında da Fransa, Danimarka, İtalya gibi Avrupa ülkelerini geziyor.

Oynadığı Diziler : 2016 – Bodrum Masalı (Alara) (TV Dizisi)