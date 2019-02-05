Sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflarla magazin gündeminden düşmeyen Serel Yereli, Bodrum Masalı ile izleyicilerin kalbinde taht kurdu. Peki, Serel Yereli kimdir? Serel Yereli kaç yaşında?

SEREL YERELİ KİMDİR?

19 Nisan 1995 tarihinde İzmir, Göztepe’de ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Tam adı Buse Serel Yereli’dır. İngilizce öğretmeni olan annesinin adı Elif Yereli’dir. Eski milli hentbolcu babası Serdar Yereli’nin hentbol federasyonu başkanlığındaki görevinden ötürü çocukluğu değişik ülkelerde geçmiş. Babasını 16 yaşındayken 2011 yılında ani bir kalp krizi yüzünden kaybetti. Londra‘da müzikal oyunculuk eğitimine ortaokul yıllarında başlayan güzel oyuncu Grease, Mamma Mia, Bruleskue müzikallerinde başrol olarak yer almıştır. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okumaktadır. Şarkı söylemeye 4 yaşında başlamıştır.

Serel Yereli, küçük yaşlarda iken Bilim Çocuk Şenliği kapsamında Uzay Gemisiğı çalışma ile TUBİTAK tarafından ödül almıştır. Anaokulundayken TÜBİTAK tarafından düzenlenen bir yarışmada “Serel’in Uzay Gemisi” adlı projesi ödül kazanmış.

Serel Yereli, 2012 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katıldı ve yarışmada şarkıcı Shakira‘nın Whenever Whenever şarkısı seslendirdi ancak ilk turda elendi. Serel Yereli İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere tam 4 dil bilmektedir.

Craft Atölye bünyesinde oyunculuk eğitimleri aldı. Daha sonra oyuncu Bahar Kerimoğlu‘ndan oyunculuk eğitimi aldı.

18 Ağustos 2016 günü ilk bölümü ile Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin‘in yaptığı “Bodrum Masalı” adlı dizide Şevval Sam, Alperen Duymaz, Hilmi Cem İntepe, Murat Aygen, Timuçin Esen, Dilan Çiçek Deniz, Toprak Sağlam, Serhan Onat, Bora Cengiz, Kaan Çakır, Ebru Unurtan, Yener Gürsoy, Ezgi Şenler, Serel Yereli, Zehra Yılmaz, Nazlı Kar, Basri Albayrak, Cemalettin Çekmece, Tülin Yazkan, Tugay Bahşi birlikte oynadı.

Filmleri ve Dizileri

2016 – Bodrum Masalı (Alara)(TV Dizisi)