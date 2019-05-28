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Serel Yereli’ye 'balık etli' yorumu

'Bodrum Masalı' adlı diziyle tanındıktan sonra şarkıcılığa adım atan Serel Yereli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yereli bu kez ayna karşısında çekilen mayolu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı

Serel Yereli

'Bodrum Masalı' adlı diziyle tanındıktan sonra şarkıcılığa adım atan Serel Yereli, son dönemde İngiltere'de çıkardığı single kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Paylaşımlarıyla takipçilerinin dikkatini çeken Yereli, bu kez ayna karşısında çekilen mayolu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.



"KİLOLU DEĞİL, BALIK ETLİSİN"

Serel Yereli'nin yaptığı paylaşımda aldığı kilolar dikkat çekti. Ayna karşısında fotoğrafını paylaşan Serel Yereli'ye takipçileri, "Kilolu değil, balık etlisin" ve "Şu saçma güzellik anlayışını bırakın artık. Kimse Victoria Secret mankeni gibi olmak zorunda değil" şeklinde yorumlar yaptı. Yereli'nin pozu çok sayıda beğeni aldı.

 

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