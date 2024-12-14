Seren Serengil: Cübbeli Ahmet'in koruması beni öldürmeye çalıştı
Seren Serengil, 'Cübbeli Ahmet' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün korumasının üzerine araç sürdüğünü ve kendisini öldürmeye çalıştığını iddia etti. "Şans eseri kurtuldum" diyen Serengil, yaşadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı
Seren Serengil, dikkat çeken bir iddiayla gündeme geldi. Serengil, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla, İstanbul Beykoz’daki Acarkent Sitesi’nde ölüm tehlikesi atlattığını öne sürdü.
Seren Serengil'in iddiasına göre, kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’nün korumalarından biri, aracıyla hem kendisini hem de köpeğini ezmeye çalıştı.
Yaşadığı anları anlatan Seren Serengil; "Evimin önündeki sokakta, üzerime hızla bir araç sürüldü. Şoförün elimi kaldırarak dur işaretini görmesine rağmen hız kesmedi. Şans eseri kurtuldum, yoksa şu an hayatta olmayabilirdim" dedi.
"DAHA ÖNCE DE KÖPEKLERİM ZEHİRLENDİ"
Seren Serengil, Ahmet Mahmut Ünlü ve ailesiyle daha önce de sokak köpekleri nedeniyle tartışmalar yaşadığını belirtti. Geçtiğimiz yıl köpeklerinin zehirlendiğini söyleyen Serengil; "Evimin önüne zehirli ekmekler atıldı, köpeklerim ve bakımımdaki Tomtom zehirlendi. Bu süreçte de Ünlü ailesi, köpeklerin çevreyi kirlettiği ve istemedikleri yönünde sataşmalarda bulunuyordu" ifadelerini kullandı.
"KAMERA KAYITLARI ORTADA"
Olay sonrası Paşabahçe Karakolu’na giderek şikayette bulunan Serengil, kamera kayıtlarının incelenmesini talep etti. Ancak güvenliğin sadece uzaktan çekilmiş görüntüleri sunduğunu belirten Serengil, "Evimin önündeki kameraların kayıtlarının da verilmesini istiyorum. Görüntülerde hem köpeğin hem de benim nasıl kaçtığım açıkça görülüyor" şeklinde konuştu.
Seren Serengil, olayın tarikat faaliyetleriyle ilgili olduğunu savunarak; “Bu tarikatların oluşumları zaten kanunen yasak. Ancak sokak köpeklerini hedef göstererek sürekli saldırgan söylemlerde bulunuyorlar. Hayvanlar haramdır diyerek düşmanlık yapıyorlar” diye konuştu.
"KORKAN SİZİN GİBİ OLSUN"
Seren Serengil, yaşadığı korkuyu dile getirirken; “Beni öldürseler de bu video kanıt olsun. Arkamdan bu ülkeyi bu insanlara bırakmayın. Korkan da sizin gibi olsun” ifadelerini kullanarak dikkat çekti.
Seren Serengil, ekim ayında İstanbul Acarkent’te köpekleri zehirlenen Seren Serengil, İsmailağa Cemaati'nden Cübbeli Ahmet’ten şikâyetçi olmuştu.
Fotoğraflar: Instagram, İHA