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Hadise'ye 8'er bin TL tazminat ödeyecekler 0:00 / 0:00

DHA

Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu'nun, Hadise'ye toplam 8 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verildi. İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Davalı Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil'in avukatları, yapılan haberin hukuka aykırı olmadığını ve ünlü şarkıcının haber sonrasında manevi zarara uğradığına dair kanıtın bulunmadığını ifade ederek, mahkemeden davanın reddini talep etti. Davanın kısmen kabulüne karar veren mahkeme, davalılar Serengil ve Semercioğlu'nun Hadise'ye toplam 8 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

35 yaşındaki şarkıcı Hadise Açıkgöz'ün, 2018 yılında Bodrum'da işletmiş olduğu bir mekana 1 milyon 900 bin TL'lik borcu sebebiyle icra geldiği iddia edilmişti. Seren Serengil ile Cengiz Semercioğlu, sunduğu magazin programında konuyu değerlendirmiş ve yorumlarda bulunmuştu. Ünlü şarkıcı, programda aleyhine yapılan yorumlar ile ilgili savcılığa başvurmuştu. Hadise, mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde Serengil ve Semercioğlu'ndan 100'er bin liralık manevi tazminat talep etmişti.