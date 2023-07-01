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Serenay Sarıkaya'dan bikinili doğum günü pozları! Ünlü güzelin fiziğine iltifat yağdı!

SHOW TV ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni Aile dizisinde Devin karakterini canlandıran başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından doğum gününe özel pozlarını yayınladı. Ünlü ismin bikinili gönderileri göz kamaştırdı.

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  • Serenay Sarıkaya'dan bikinili doğum günü pozları! Ünlü güzelin fiziğine iltifat yağdı!

    SHOW TV ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ, Nejat İşler gibi isimlerle birlikte başrolü paylaşan başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, doğum gününe özel pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.
  • Serenay Sarıkaya'dan bikinili doğum günü pozları! Ünlü güzelin fiziğine iltifat yağdı!

    1 Temmuz 1992 doğumlu olan Serenay Sarıkaya, "Newborn" notuyla yayınladığı doğum günü pozlarında bikinili gönderilere de yer verdi. Güzel ismin kusursuz fiziğine sevenlerinden iltifat yağdı.
  • Serenay Sarıkaya'dan bikinili doğum günü pozları! Ünlü güzelin fiziğine iltifat yağdı!

    Instagram hesabında 9.9 milyon takipçisi olan Serenay Sarıkaya'nın son gönderileri 12 saat içerisinde 350 bine yakın beğeni ve 2 binden fazla yorum aldı.
  • Serenay Sarıkaya'dan bikinili doğum günü pozları! Ünlü güzelin fiziğine iltifat yağdı!

    Serenay Sarıkaya'nın bikinili pozlarına sevenlerinden: "Kusursuz bir fizik", "İyi ki doğdun aşk kadın", "Benim güzellik algısı", "Dünyanın en güzel kadını" gibi yorumlar geldi.
  • Serenay Sarıkaya'dan bikinili doğum günü pozları! Ünlü güzelin fiziğine iltifat yağdı!

    İşte Serenay Sarıkaya'nın son pozları...
  • Serenay Sarıkaya'dan bikinili doğum günü pozları! Ünlü güzelin fiziğine iltifat yağdı!
  • Serenay Sarıkaya'dan bikinili doğum günü pozları! Ünlü güzelin fiziğine iltifat yağdı!
  • Serenay Sarıkaya'dan bikinili doğum günü pozları! Ünlü güzelin fiziğine iltifat yağdı!
  • Serenay Sarıkaya'dan bikinili doğum günü pozları! Ünlü güzelin fiziğine iltifat yağdı!
  • Serenay Sarıkaya'dan bikinili doğum günü pozları! Ünlü güzelin fiziğine iltifat yağdı!
  • Serenay Sarıkaya'dan bikinili doğum günü pozları! Ünlü güzelin fiziğine iltifat yağdı!
  • Serenay Sarıkaya'dan bikinili doğum günü pozları! Ünlü güzelin fiziğine iltifat yağdı!
  • Serenay Sarıkaya'dan bikinili doğum günü pozları! Ünlü güzelin fiziğine iltifat yağdı!
  • Serenay Sarıkaya'dan bikinili doğum günü pozları! Ünlü güzelin fiziğine iltifat yağdı!
  • Serenay Sarıkaya'dan bikinili doğum günü pozları! Ünlü güzelin fiziğine iltifat yağdı!
  • Serenay Sarıkaya'dan bikinili doğum günü pozları! Ünlü güzelin fiziğine iltifat yağdı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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