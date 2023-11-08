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"YALNIZLIK ÇOK GÜZEL"



31 yaşındaki oyuncu, gazetecilerin, "Bekarlık nasıl gidiyor, hayatınızda kimse var mı?" sorusuna, "Vallahi kim olsun, hangi ara olsun? Yalnızlık çok güzel" yanıtını verdi.