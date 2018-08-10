

Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre polis teşkilatının kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bu yana Türkiye'de 35 seri katil tespit edildi. Bunlardan ilki Hirisantos'tu. 1895 yılında İstanbul'da doğan Hirisantos, ilk cinayetini 1918 yılında işledi. 23 yaşında başlayan cinayet serisinde 2 yılda 13'ü polis toplam 21 kişiyi öldürdü. Yakalanmamak için kılıktan kılığa giren Hirisantos, 7 Eylül 1920 yılında polisle girdiği çatışmada öldürüldü.

O KAYITLAR HABERTÜRK'TE



Türk Emniyet Teşkilatı için çok önemli bir yeri olan bu olayın kayıtları İstanbul Emniyeti Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nde titizlikle muhafaza ediliyor. Habertürk'ün ulaştığı o kayıt sayfasında Hirisantos için 'polis katili' yazıldığı görülüyor. 16 yaşında terzi çırağı iken çekilmiş bir fotoğrafı ile ilk cinayeti işledikten sonra çekilmiş fotoğrafı dosyada yer alıyor. Özenle hazırlanmış sayfada, ele geçirilen tabancasının ayrıca kendisiyle çatışmaya giren komiser yardımcısı Muharrem Alkor ile Cafer Tayyar Efendi ve Ethem Bey adlı polis memurlarının fotoğrafları yer alıyor. Aynı zamanda ünlü sanatçı Selda Alkor'un babası olan komiser yardımcısı Muharrem Alkor, emniyet müdürlüğüne kadar terfi aldı. Alkor "Hirisantos'u ben öldürdüm" adlı kitabı yazdı. Konuyla ilgili ayrıca "İstanbul kan ağlarken" adlı film de çekildi. Hirisantos bir çok filme de konu oldu.

KASIMPAŞA CANAVARI VE TESTERELİ KATİL



35 seri katilden 33'ü yakalanırken 2'sinin ise ismi bile belirlenemedi. Bunlar 1976'da Kasımpaşa'da 2 ayda 4 kişiyi demir çubukla kafalarına vurarak öldüren 'Kasımpaşa canavarı' ile İstanbul'da 2000-2001 arasında 18 ayda 6'sı kadın 8 kişiyi öldürüp bacaklarını düzgün bir şekilde kesen 'testereli katil'di. Bulunan bacaklardan da sadece birinin kayıp hukuk fakültesi öğrencisi Yasemin Durgun'a ait olduğu belirlendi.





CUMHURİYET DÖNEMİ SERİ KATİLLERİ



Cumhuriyet döneminin ilk seri katili ise "Antep Canavarı" lakaplı Abdullah Palaz'dı. Palaz, 1938'de henüz 16 yaşındayken 7 kişiyi öldürdü. Yakalandığında kendi ifadesine göre 43 cinayet işlemişti. Konya'nın Çumra ilçesinde 1960'dan itibaren 13 genç erkeği öldüren Abdullah Aksoy, 14'üncü kurbanını elinden kaçırdı. Bu sayede cinayetler ortaya çıkarken 1970'de gözaltına alınan Aksoy'un itirafları ile kazılan bahçede üst üste ya da yan yana 13 kayıp gencin cesedi bulundu. Tutuklanan Aksoy "Çumra canavarı" diye adlandırıldı.

ÇİVİCİ KATİL



"Artvin Canavarı" lakaplı Adnan Çolak'da Artvin ile köylerinde 1992-1995 yılları arasında 14 cinayet işledi. Kadın kurbanlarına tecavüz etti.

İlk cinayetini 1986'da işleyip tutuklanmasına rağmen akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle 4.5 yıl sonra tahliye olan Süleyman Aktaş'ın korkunç bir yöntemi vardı. Denizli'de 1994'te işlenen 5 cinayetten de tutuklanan Aktaş, kurbanlarını boğarak öldürdükten sonra kafalarına ve gözlerine inşaat çivisini çakıyordu.

TECAVÜZ EDİP ÖLDÜRDÜ



Ali Kemal Tufan, 1996-2006 yaşları 9-11 arasında değişen 4 kız çocuğu ve bir kadına tecavüz edip boğarak öldürdükten sonra toprağa gömmüştü. 'Bebek yüzlü' katil Ali Kaya ise ilki amcası olmak üzere Alanya ve Adana'da toplam 7 kişiyi öldürdü.

SON SERİ KATİL ATALAY FİLİZ



Son seri katil ise İstanbul Tuzla'da öğretmen Fatma Kayıkçı'yı öldürdükten sonra kaçan Atalay Filiz'di. Filiz'in Ankara'da 2013'te da arkadaşı Göktuğ Demiraslan ile sevgilisi Elana Radchikova'yı öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Seri katiller arasında kadın da vardı. Bir hastanede görevli hemşire Seda Yavuzer uzun süredir yatalak 3 hastasını tıbbi yöntemle öldürmüştü.

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