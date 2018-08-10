SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Seri katil dosyası
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Seri katil kurbanları 239 oldu! İşte Türkiye'nin seri katilleri...

Kayseri'de kardeşi dahil 7 kişiyi öldüren ve serbest kaldıktan sonra 8. cinayetini işleyen seri katil Hamdi Kayapınar, emniyetin kayıtlarından 35 seri katilden biri olarak geçiyor. Kayapınar'ın işlediği son cinayetle birlikte 35 seri katilin öldürdüğü kişi sayısı 239 oldu. Seri katiller dosyasında sadece 2 caninin ismi belirlenemedi. Türkiye'nin ilk seri katili olarak emniyetin kayıtlarında yer alan Hirisantos'un kayıt sayfasına HABERTÜRK ulaştı. İşte Türkiye'nin seri katil dosyası.

10.08.2018 - 17:15 | Güncelleme:

 


Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre polis teşkilatının kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bu yana Türkiye'de 35 seri katil tespit edildi. Bunlardan ilki Hirisantos'tu. 1895 yılında İstanbul'da doğan Hirisantos, ilk cinayetini 1918 yılında işledi. 23 yaşında başlayan cinayet serisinde 2 yılda 13'ü polis toplam 21 kişiyi öldürdü. Yakalanmamak için kılıktan kılığa giren Hirisantos, 7 Eylül 1920 yılında polisle girdiği çatışmada öldürüldü.

O KAYITLAR HABERTÜRK'TE

Türk Emniyet Teşkilatı için çok önemli bir yeri olan bu olayın kayıtları İstanbul Emniyeti Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nde titizlikle muhafaza ediliyor. Habertürk'ün ulaştığı o kayıt sayfasında Hirisantos için 'polis katili' yazıldığı görülüyor. 16 yaşında terzi çırağı iken çekilmiş bir fotoğrafı ile ilk cinayeti işledikten sonra çekilmiş fotoğrafı dosyada yer alıyor. Özenle hazırlanmış sayfada, ele geçirilen tabancasının ayrıca kendisiyle çatışmaya giren komiser yardımcısı Muharrem Alkor ile Cafer Tayyar Efendi ve Ethem Bey adlı polis memurlarının fotoğrafları yer alıyor. Aynı zamanda ünlü sanatçı Selda Alkor'un babası olan komiser yardımcısı Muharrem Alkor, emniyet müdürlüğüne kadar terfi aldı. Alkor "Hirisantos'u ben öldürdüm" adlı kitabı yazdı. Konuyla ilgili ayrıca "İstanbul kan ağlarken" adlı film de çekildi. Hirisantos bir çok filme de konu oldu.

KASIMPAŞA CANAVARI VE TESTERELİ KATİL

35 seri katilden 33'ü yakalanırken 2'sinin ise ismi bile belirlenemedi. Bunlar 1976'da Kasımpaşa'da 2 ayda 4 kişiyi demir çubukla kafalarına vurarak öldüren 'Kasımpaşa canavarı' ile İstanbul'da 2000-2001 arasında 18 ayda 6'sı kadın 8 kişiyi öldürüp bacaklarını düzgün bir şekilde kesen 'testereli katil'di. Bulunan bacaklardan da sadece birinin kayıp hukuk fakültesi öğrencisi Yasemin Durgun'a ait olduğu belirlendi.

CUMHURİYET DÖNEMİ SERİ KATİLLERİ

Cumhuriyet döneminin ilk seri katili ise "Antep Canavarı" lakaplı Abdullah Palaz'dı. Palaz, 1938'de henüz 16 yaşındayken 7 kişiyi öldürdü. Yakalandığında kendi ifadesine göre 43 cinayet işlemişti. Konya'nın Çumra ilçesinde 1960'dan itibaren 13 genç erkeği öldüren Abdullah Aksoy, 14'üncü kurbanını elinden kaçırdı. Bu sayede cinayetler ortaya çıkarken 1970'de gözaltına alınan Aksoy'un itirafları ile kazılan bahçede üst üste ya da yan yana 13 kayıp gencin cesedi bulundu. Tutuklanan Aksoy "Çumra canavarı" diye adlandırıldı.

ÇİVİCİ KATİL

"Artvin Canavarı" lakaplı Adnan Çolak'da Artvin ile köylerinde 1992-1995 yılları arasında 14 cinayet işledi. Kadın kurbanlarına tecavüz etti.
İlk cinayetini 1986'da işleyip tutuklanmasına rağmen akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle 4.5 yıl sonra tahliye olan Süleyman Aktaş'ın korkunç bir yöntemi vardı. Denizli'de 1994'te işlenen 5 cinayetten de tutuklanan Aktaş, kurbanlarını boğarak öldürdükten sonra kafalarına ve gözlerine inşaat çivisini çakıyordu.

TECAVÜZ EDİP ÖLDÜRDÜ

Ali Kemal Tufan, 1996-2006 yaşları 9-11 arasında değişen 4 kız çocuğu ve bir kadına tecavüz edip boğarak öldürdükten sonra toprağa gömmüştü. 'Bebek yüzlü' katil Ali Kaya ise ilki amcası olmak üzere Alanya ve Adana'da toplam 7 kişiyi öldürdü.

 

SON SERİ KATİL ATALAY FİLİZ

Son seri katil ise İstanbul Tuzla'da öğretmen Fatma Kayıkçı'yı öldürdükten sonra kaçan Atalay Filiz'di. Filiz'in Ankara'da 2013'te da arkadaşı Göktuğ Demiraslan ile sevgilisi Elana Radchikova'yı öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Seri katiller arasında kadın da vardı. Bir hastanede görevli hemşire Seda Yavuzer uzun süredir yatalak 3 hastasını tıbbi yöntemle öldürmüştü.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X