Serik'te "koku" şikâyetine kalıcı çözüm

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından 30 milyon TL maliyetli Serik ilçesi muhtelif kanalizasyon şebekesi yapım işi projesi kapsamında Gedik, Kadriye, Belek, Karadayı ve Boğazkent mahallelerinde 12 kilometre uzunluğunda yeni kanalizasyon hattı döşeniyor.

7 kilometresi tamamlanan projenin bitmesiyle ilçe halkının en büyük şikâyetlerinden olan koku sorununa kalıcı çözüm bulunacak. Mahalle sakinlerinin kanayan yarası olan su baskını ve fosseptik tıkanmaları da tamamen ortadan kalkacak.

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Yaklaşık 7 yıldır Serik’te ikamet eden Ali Yılmaz çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Her yağmur yağdığında su baskınları ve foseptik tıkanmaları gibi ciddi sorunlar yaşıyorduk. Bu, bizim kanayan yaramızdı" dedi.