DHA

Olay, saat 15.30 sıralarında Suvaran köyü kırsalındaki yapay gölette meydana geldi. Nihat Gündüz, üç arkadaşıyla birlikte yapay gölete girdi. Arkadaşları sudan çıkarken Nihat Gündüz ise suda kayboldu. Bunun üzerine panik yapan arkadaşları korkup, olay yerinden kaçtı. Yaşananları gören bir güvenlik korucusu, hemen durumu yetkililere haber verdi. Kısa sürede olay yerine AFAD, jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi.

İş makineleri ile göletin suyu boşaltılmaya çalışılırken, bölgeye sevk edilen dalgıç polisler suya girerek Nihat Gündüz'ün cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Gündüz'ün cenazesi, Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.