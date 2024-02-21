Müzisyen Serkan Çağrı rota virüsüne yakalandı. Hastanede tedavi gören Çağrı, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Takipçilerini uyaran Serkan Çağrı; "Dikkat! Dikkat! Rota virüsü perişan ediyor. Özellikle çocuklarınızı koruyun. İlk önce bizim çocuklarda başlayan bu virüs sıra sıra hepimize bulaştı. Beni bu kadar perişan ettiyse yavrularımızı düşünemiyorum" dedi.

ROTA VİRÜSÜ NEDİR?

Rota virüsü, bağırsak enfeksiyonuna ve ishale neden olan ve çok yüksek bulaşıcılık oranına sahip bir virüstür. Dünya genelinde görülen bu virüs bebeklerde ve çocuklarda ishal başlangıcının ilk sırada gelen nedenidir. Rota virüsü her yerde bulunur ve hemen hemen her çocuğa 3 - 5 yaşına kadar bulaşır. 2003 yılında, 5 yaşın altındaki çocuklarda küresel çapta 114 milyon rota virüsü enfeksiyonu vakası bildirilmiştir. Bu vakaların 24 milyonu ayakta tedavi edilirken, 2, 3 milyon vaka hastanede yatarak tedavi edilmiştir. Bir başka çalışmaya göre Rota virüsü, dünya çapında 5 yaşın altındaki çocuklarda yıllık 214 binden fazla ölüme sebebiyet vermektedir.