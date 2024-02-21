Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Serkan Çağrı hastanelik oldu: Rota virüsüne yakalandı - Magazin haberleri

        Serkan Çağrı hastanelik oldu

        Klarnet virtüözü Serkan Çağrı, rota virüsüne yakalandığını duyurdu. Hastanede tedavi gören Çağrı, "Özellikle çocuklarınızı koruyun" diyerek takipçilerini uyardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 15:57 Güncelleme: 21.02.2024 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Rota virüsüne yakalandım"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Müzisyen Serkan Çağrı rota virüsüne yakalandı. Hastanede tedavi gören Çağrı, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

        Takipçilerini uyaran Serkan Çağrı; "Dikkat! Dikkat! Rota virüsü perişan ediyor. Özellikle çocuklarınızı koruyun. İlk önce bizim çocuklarda başlayan bu virüs sıra sıra hepimize bulaştı. Beni bu kadar perişan ettiyse yavrularımızı düşünemiyorum" dedi.

        ROTA VİRÜSÜ NEDİR?

        Rota virüsü, bağırsak enfeksiyonuna ve ishale neden olan ve çok yüksek bulaşıcılık oranına sahip bir virüstür. Dünya genelinde görülen bu virüs bebeklerde ve çocuklarda ishal başlangıcının ilk sırada gelen nedenidir. Rota virüsü her yerde bulunur ve hemen hemen her çocuğa 3 - 5 yaşına kadar bulaşır. 2003 yılında, 5 yaşın altındaki çocuklarda küresel çapta 114 milyon rota virüsü enfeksiyonu vakası bildirilmiştir. Bu vakaların 24 milyonu ayakta tedavi edilirken, 2, 3 milyon vaka hastanede yatarak tedavi edilmiştir. Bir başka çalışmaya göre Rota virüsü, dünya çapında 5 yaşın altındaki çocuklarda yıllık 214 binden fazla ölüme sebebiyet vermektedir.

        REKLAM

        MEMLEKETİNE HEYKELİ DİKİLMİŞTİ

        Geçtiğimiz yıl kasım ayında Serkan Çağrı'nın memleketi Keşan'a heykeli dikilmişti. Keşan Belediyesi tarafından yaptırılarak Kurtuluş Caddesi'ndeki kavşağa konulan heykelin açılışında konuşan Serkan Çağrı, büyük mutluluk duyduğunu belirtmişti.

        Heykelin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Serkan Çağrı; "Buradaki sembolle yaşayabileceğim en büyük gururu ve onuru yaşadım. Bunu yaşarken görmek, büyük gurur verici. Bu Keşan'ın sanata ve sanatçıya verdiği değerin tüm dünyada yankı bulacağı bir sembol. Aynı zamanda Keşan'ın çok kıymetli yaşayan ve vefat etmiş klarnetçilerinin bir sembolüdür" demişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Serkan Çağrı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        Cimbom'a Kaan müjdesi!
        Cimbom'a Kaan müjdesi!
        1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralamıştı! Ev hapsi vardı!
        1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralamıştı! Ev hapsi vardı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne tecrübeleri ne eserleri var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne tecrübeleri ne eserleri var
        Uçakta panik: Acil durum kapısını açmaya çalıştı!
        Uçakta panik: Acil durum kapısını açmaya çalıştı!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Zirveye yerleşti
        Zirveye yerleşti
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        4 mürettebat aranıyor! Batan geminin akıbetiyle ilgili açıklama!
        4 mürettebat aranıyor! Batan geminin akıbetiyle ilgili açıklama!
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Çocuklarını istismar eden YouTuber anne hakkında karar
        Çocuklarını istismar eden YouTuber anne hakkında karar
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        "Kendine has bir sıcaklığı var"