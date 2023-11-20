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Başarılı kişilere haklarının yaşarken teslim edilmesi gerektiğini ifade eden Mustafa Helvacıoğlu, "Hakkı teslim etmeyi, ne yazık ki pek ihmal ederiz. Anmalarımızı, göçüp gittikten sonra başlatırız. Heykelleri ise öldükten sonra dikeriz. Kıymetli olansa, bir insanın hakkını yaşarken teslim etmektir. İşte bugün bu buluşma bir hakkı teslim etmektir. Bu toprakların bir değeri olan Serkan Çağrı'ya övgü, ona sunulan şükrandır. Onunla gurur duyuyor, sanatıyla göğsümüzü kabarttığı için hepinizin huzurunda kutluyoruz." dedi.



Konuşmaların ardından Helvacıoğlu, Çağrı ve ailesi heykelin önünde fotoğraf çektirdi.