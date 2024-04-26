Bunların yanı sıra ünlü müzisyen, 2010 ve 2011'de senaryosu ve başrolleri Ata Demirer ile Demet Akbağ'ın paylaştığı en çok gişe yapan filmler sıralamasında üst sıralarda yer alan 'Eyvah Eyvah' adlı sinema filmi serisinin müzik yönetmenliğini yapmasının yanı sıra rol de aldı. 'Aslan Ailem' adlı dizinin müzik yönetmenliğini de üstlenen Serkan Çağrı, aynı dizide konuk olarak da yer aldı.