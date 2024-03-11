Sertab Erener, 21 yıl sonra yeniden Eurovision Şarkı Yarışması'nda
Eurovision Şarkı Yarışması tarihinde Türkiye'ye tek birinciliğini kazandıran Sertab Erener, 21 yıl sonra yeniden yarışmanın şov bölümünde sahne almaya hazırlanıyor
Sertab Erener, 21 yıl sonra Eurovison Şarkı Yarışması'na dönecek. Yarışma tarihi boyunca Türkiye'ye tek birinciliğini kazandıran Erener, İstanbul'da verdiği konserinde 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı organize edecek olan İsveç'ten davet aldığını, yarışma gecesi için hazırlıklara başladığını açıkladı.
FARKLI BİR VERSİYONUNU SÖYLEYECEK
59 yaşındaki Erener, 11 Mayıs'ta düzenlenecek olan İsveç'in Malmö şehrinde düzenlenecek olan yarışmanın şov bölümünde 'Everyway That I Can' şarkısının farklı bir versiyonunu seslendireceğini duyurdu.
Türkiye'nin son kez katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması'nda Can Bonomo, 'Love Me Back' adlı şarkısıyla 2012'de 7'nci olmuştu.
Fotoğraflar: AA