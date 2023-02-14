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HABERTURK.COM

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler; Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçeyi sarstı.

DEPREMZEDE HAYVANLAR İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Binlerce kişinin yaşamını kaybettiği depremlerde sadece insanları değil sokak hayvanlarını, ahır hayvanlarını ve barınakları da vurdu. Türkiye'ye dünyadan destek yağarken, televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri de depremzedeler için harekete geçti. Bu isimlerden biri olan Sertab Erener de depremden etkilenen hayvanlar için kolları sıvadı.

Sertab Erener'in depremden etkilenen hayvanlar için çiftlik kurduğu ve güvenli bölgeye taşınmaları için harekete geçtiği öğrenildi.

Fotoğraflar: İHA, Instagram, AA