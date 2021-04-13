Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaÖLMEK İSTEMİYORUM! Son dakika: Genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı - VİDEO
ABONE OL

Gözyaşlarıyla anlattı! "Ölmek istemiyorum!"

Antalya’da eski sevgilisinin tehditlerine maruz kaldığını ileri süren genç kız, "Diğer öldürülen kadınlar gibi ölmek istemiyorum. Kendimi çok garip hissediyorum sadece, bu yaşta bu olayları yaşamak gerçekten çok kötü" dedi. Üniversiteye hazırlanan kız, eski sevgilisinin yaptığını iddia ettiği kolundaki, yüzündeki morlukları ve kapısındaki bıçak izlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı

ÖLMEK İSTEMİYORUM! Son dakika: Genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı - VİDEO
Gözyaşlarıyla anlattı! "Ölmek istemiyorum!"
0:00 / 0:00
İHA

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan ve üniversiteye hazırlanan 22 yaşındaki Gülsüm Demiray, iddiaya göre bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi A.S.’nin kendisine şiddet uygulayıp, tehdit ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

İHA'da yer alan habere göre uzaklaştırma kararı verilen A.S., genç kızın kapısını bıçakla çizip tehditlerine devam etti. Sevgililik dönemlerinde vücuduna tekme, yüzüne tokatlar atıldığını öne süren Gülsüm Demiray, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

"YÜZÜMÜ KORUMAYA ÇALIŞIYORDUM"

Gülsüm Demiray, ilişkilerinin 4. ayında şiddet görmeye başladığını belirterek, "İlk başta her şey çok iyiydi, kibardı. Sonrasında tokat attı, tehditler başladı. Ayrılmak istediğim zaman kapıma geliyordu. Gitmesini istiyordum, sabaha kadar neredeyse kapımda bekliyordu.

Her kavgamızda kapımdaydı. İlerleyen zamanlarda şiddetlerin boyutu artmaya başladı. Yüzüme tekme, yumruk atıyordu. Yüzümde şişlikler oldu. Kendimi korumaya çalıştığımda daha çok dövüyordu. Yüzümü korumaya çalışıyordum" dedi.

"SIRADAN BİR OLAYDAN DARP EDİYORDU"

Kavgalarının nedenlerini açıklayan Demiray, “'Saçını neden kestin, yaptığım yemek neden kötü’ belirli bir sebebi yoktu. Kadına şiddetin hiçbir sebebi olamaz ki. Ailemle olan hayatımı gidip eski sevgilisine anlatmış. Bunun için de kavga ettik. Haklı olmama rağmen bunun üzerine ben dayak yedim. Sebep yok. Arkadaşlarıma ondan bahsediyordum, bunun yüzünden bile dayak yiyordum” diye konuştu.

"MAHKEMEDE 'BİR DAHA YAPMA' DEDİLER"

Dayak görüntülerinin eski olduğu iddialarına cevap veren Gülsüm Demiray, “Eski fotoğraflar diyor, tarihler belli. Hesaplarımdan da paylaştım. Bizim çıkma tarihimiz ve fotoğrafların çekildiği tarihler belli. Hepsi duruyor, haklı olduğum için korkmuyorum. Uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için mahkemeye çıktık ama bir daha yapma denilerek mahkeme bitti.

MORLUKLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Bir süredir ses çıkarmıyordu rahattım. Ama tekrar tehditlerine başladı. Uzaklaştırma haricinde bir davamız yok. Korkum yok aslında, haklı olduğum için. Çok iğrenç bir insan. Diğer öldürülen kadınlar gibi ölmek istemiyorum. Kendimi çok garip hissediyorum sadece. Bu yaşta bu olayları yaşamak gerçekten kötü" dedi. Genç kızın, kolundaki ve yüzündeki morlukların videosunu ise sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüldü.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ"

Olaya konu olan eski sevgili A.S. ise yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini belirterek, gerekli açıklamayı sosyal medya hesaplarından yapacağını söyledi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! 14 emekli amiral adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
GÜNDEMEmekli amiraller adli kontrol şartıyla serbest
Şehirlerarası seyahat yasağı gelecek mi? Gözler Kabine Toplantısı'nda!
GÜNDEMŞehirlerarası seyahat yasağı gelecek mi?
Araç alışverişi husumeti kanlı bitti
GÜNDEMAraç alışverişi husumeti kanlı bitti
Son dakika: Hakkari'de saldırı balonu imha edildi!
GÜNDEMHakkari'de saldırı balonu imha edildi!
Flamingoların toplu ölümünde travmatik sonuç! - Haberler
GÜNDEMFlamingoların toplu ölümünde travmatik sonuç!
Ramazan ayında nasıl tesbih çekilir? Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler
GÜNDEMRamazan ayında nasıl tesbih çekilir?
Fetih Suresinin okunuşu nedir? Fetih Suresi anlamı - Fetih Suresi oku
GÜNDEMFetih Suresinin okunuşu nedir?
DEHŞETE DÜŞÜREN OLAY! Silahlı saldırıda yaralıları alıp kaçtılar! - Haberler
GÜNDEMSilahlı saldırıda yaralıları alıp kaçtılar!
Emniyet'ten 'kadınların başvurularının dikkate alınmadığı' iddialarına yanıt
GÜNDEMEmniyet'ten o iddialara yalanlama
Teravih namazı nasıl kılınır? Evde teravih namazı ne zaman kılınır?
GÜNDEMTeravih namazı nasıl kılınır?