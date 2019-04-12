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Sevgilisine kızıp 18. katta pencereye çıktı

İstanbul Esenyurt’ta erkek arkadaşıyla kavga eden 26 yaşındaki İ.C., 18’inci katında oturduğu rezidansın camına çıkarak intihara kalkıştı. Alkollü olduğu belirtilen İ.C. olay yerine çağrılan müzakereci polisin yaklaşık bir süren ikna çabalarıyla aşağıya atlamaktan vazgeçirildi

Giriş: 12.04.2019 - 09:52 | Güncelleme:
İHA

 

Esenyurt’ta erkek arkadaşıyla kavga eden 26 yaşındaki İ.C., 18’inci katında oturduğu rezidansın camına çıkarak intihara teşebbüs etti.

İHA'nın haberine göre, Esenyurt ilçesinde lüks bir rezidans sitesinde oturan İ.C. kısa bir süre önce işinden ayrıldı. İddiaya göre, dün akşam da sevgilisiyle tartıştıktan sonra evine gelen İ.C. alkol aldı. Telefonda yine sevgilisiyle tartışan genç kadın, erkek arkadaşına ‘Beni istemiyorsan ben de kendimi öldürürüm’ diye mesaj attı. Ardından da 18. katında oturduğu evin camına çıktı.



Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri branda açarken, polis ekipleri de uzun süre genç kadını ikna etmeye çalıştı. Olay yerine gelen müzakere polis ekipleri, İ.C.'nin sevgilisine ulaşarak cep telefonuyla iletişim kurmalarını sağladılar. Yaklaşık bir saat süren uğraşlar sonunda ikna olan genç kadın intihar girişiminden vazgeçti. Bir süre sonra sakinleşen İ.C., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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