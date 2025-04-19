Sevil Akdağ kimdir, kaç yaşında? Oyuncu Sevil Akdağ'ın dizileri ve filmleri
Oyuncu Sevil Akdağ, tartışma yaşadığı arkadaşı Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü. Edinilen bilgilere göre, Sevil Akdağ ve Elif Kırav dışarıda buluştuktan sonra Kırav'ın evine geçti. İkili bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Akdağ, 29 yaşındaki Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü. Peki, Sevil Akdağ kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı? İşte Oyuncu Sevil Akdağ'ın rol aldığı diziler ve filmler...
İstanbul'da iki arkadaş arasında yaşanan tartışma dehşetle sonuçlandı. Oyuncu Sevil Akdağ, arkadaşı Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü. İstanbul'da Fatih İskenderpaşa Mahallesinde meydana gelen olayın ardından Sevil Akdağ'ın hayatı, oynadığı diziler ve filmler merak konusu oldu. Peki, Oyuncu Sevil Akdağ kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı? İşte detaylar…
BİRÇOK KEZ BIÇAKLANMIŞ
İstanbul'da iki arkadaş arasında yaşanan tartışma dehşetle sonuçlandı. Oyuncu 32 yaşındaki Sevil Akdağ, tartışma yaşadığı arkadaşı 29 yaşındaki Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay, dün saat 16.30 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesinde meydana geldi.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, gelen ihbar üzerine polis olay yerine gitti. İçeri giren polis ekipleri Elif Kırav’ı (29) evinde kanlar içinde buldu.
Kafa, göğüs ve boyun olmak üzere çok sayıda bıçak darbesi alarak hayatını kaybettiği saptanan Kırav'ın ölümüyle ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
BAĞIRIŞ SESLERİ DUYDU
Polis, Kırav'ın alt komşusu olan tanığın ifadesine başvurdu. Tanık verdiği ifadesinde, olay günü sabah saatlerinde daireden çok fazla bağrışma seslerinin geldiğini, kendisinin seslerden rahatsız olduğunu, tekrar uyumaya çalıştığı sırada apartman merdivenlerinden ayak sesleri geldiğini ve kapı deliğinden baktığında siyah giyimli bir kişinin apartmandan koşarak uzaklaştığını gördüğünü söyledi.
Ardından saat 16.30 sıralarında Elif Kırav’ın annesinin telefon ile kendisini aradığını kızlarına ulaşamadığını söylemesi üzerine olay yeri daireye çıktığını ve genç kadını kanlar içinde bulduğunu anlattı.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN AKDAĞ SAPTANDI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından çalışma başlattı. İncelenen güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin, Elif Kırav’ın oyuncu arkadaşı Sevil Akdağ (32) olduğu belirlendi. Çalışmanın ardından Sevil Akdağ Esenyurt’ta yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli Akdağ, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan soruşturmada, Elif Kırav ile oyuncu Sevil Akdağ'ın arkadaş oldukları, olay günü dışarda alkol aldıkları ve daha sonra eve gelerek evde de alkol almaya devam ettikleri öğrenildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Akdağ verdiği ifadesinde, sabah saatlerinde aralarında nedensiz yere kavga çıktığı ve arkadaşının kendisine vurduğunu belirterek, yaşanan boğuşma sonrası birlikte yere düştüklerini ve arkadaşının yerde hareketsiz yattığını görünce korkup kaçtığını söyledi.
Akdağ, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.
SEVİL AKDAĞ KİMDİR?
Sevil Akdağ, 3 Temmuz 1993 tarihinde dünyaya geldi. Lise mezunu olan Akdağ, birçok promosyon ve reklamda modellik yaptı. Kariyerinde çeşitli film ve televizyon projelerinde yer alan Akdağ'ın öne çıkan yapımları arasında Enna: Kara Büyü filmi bulunuyor.
Ayrıca Kulyas: Lanetin Bedeli ve Mazlum Kuzey & Kuddusi 2: La! Kasada Para Var! gibi yapımlarda da rol aldı.
Televizyon dizileri arasında Tutunamayanlar, Yasak Elma ve Benim Tatlı Yalanım gibi projelerde rol üstlendi.