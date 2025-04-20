Real Madrid-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta?
La Liga'da şampiyonluk yarışının kritik virajlarından biri olan 32. haftada Real Madrid, Santiago Bernabéu'da Athletic Bilbao'yu konuk ediyor. Lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde bulunan eflatun beyazlılar, son 5 maçta sadece bir galibiyet alarak taraftarını endişelendirirken, konuk ekip ise 8 maçtır yenilmeyerek zorlu randevu öncesi dikkatleri üzerine çekti. Gözler, Arda Güler'in ilk 11'de olup olmayacağına çevrilmiş durumda. Peki, Real Madrid-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler...
La Liga'da zirve takibini sürdüren Real Madrid, 32. hafta mücadelesinde sahasında Athletic Bilbao'yu ağırlarken, Arda Güler'in kadrodaki yeri futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Barcelona’nın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Madrid ekibinde, teknik direktör Ancelotti’nin ilk 11 tercihi maç öncesi en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyor. Karşılaşmanın yayın saati ve kanalı da futbolseverlerin gündeminde. İşte Real Madrid-Athletic Bilbao maçı yayın bilgisi...
REAL MADRİD - ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Madrid - Athletic Bilbao maçı, 20 Nisan 2025 Pazar günü oynanacak ve saat 22.00’de başlayacak.
REAL MADRİD - ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?
Santiago Bernabeu Stadyumu’nda oynanacak mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
REAL MADRİD - ATHLETİC BİLBAO MAÇI CANLI İZLE KANALI
Aşağıda yer alan link aracılığıyla kanala üye olabilir ve mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://www.ssportplus.com/
ARDA GÜLER İLK 11’DE Mİ?
Kritik karşılaşmada Türk futbolseverlerin gözü milli futbolcu Arda Güler’de olacak.
Genç yeteneğin maça yedek kulübesinde başlaması ve maçın gidişatına göre oyuna sonradan dahil edilmesi bekleniyor.
Şampiyonluk yarışında kritik bir viraja giren Real Madrid'in, sahasında göstereceği performans hem ligdeki kaderini hem de teknik direktör Carlo Ancelotti’nin planlarını doğrudan etkileyecek.
REAL MADRİD’DE ÖNEMLİ EKSİKLER
Ligde 2. sırada yer alan Real Madrid, lider Barcelona’nın 4 puan gerisinde olmasına rağmen şampiyonluk yarışındaki iddiasını koruyor. İspanyol devi, zorlu rakibi karşısında üç puan alarak hem moral bulmak hem de zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Ancak takımda önemli eksikler bulunuyor.
Savunmada Eder Militao ve Daniel Carvajal sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Hücum hattının yıldızı Kylian Mbappe ise kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak.
ATHLETİC BİLBAO SERİYİ SÜRDÜRME PEŞİNDE
Son 8 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Athletic Bilbao, ligde Vallecano’yu, Avrupa Ligi’nde ise Rangers’ı mağlup ederek moral buldu. Bu güçlü form grafiğiyle Real Madrid deplasmanına konuk olacak olan Ernesto Valverde’nin öğrencileri, zorlu karşılaşmadan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.