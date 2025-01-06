Sevim Emre'den asılsız haberlere tepki: Bırakın bizimle uğraşmayı
Sevim Emre, Orhan Gencebay hakkında ortaya atılan sağlık ve gayrimenkul iddialarına sert tepki gösterdi; "Edep diyorum, başka bir şey demiyorum"
Orhan Gencebay hakkında, Baltalimanı’ndaki yalı dairesini 107 milyon TL’ye satacağı ve rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialar, eşi Sevim Emre’yi isyan ettirdi.
1978 yılından bu yana Gencebay ile hayatını paylaşan Sevim Emre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu iddiaları yalanladı ve sert bir dille eleştirdi.
"NE DÜŞÜNÜYORSANIZ BAŞINIZA GELSİN"
Emre, açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Yalan haberlerle mutlu mu oluyorsunuz? Yok Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı, yok hayatını kaybetti, yok evini satıyor. Bırakın bizimle uğraşmayı. Allah kahretsin. Ne düşünüyorsanız başınıza gelsin inşallah. Edep diyorum, başka bir şey demiyorum"
Fotoğraflar: Instagram