Sevim Emre'den filtre yorumlarına yanıt: Meyve veren ağaç taşlanır
Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında paylaştığı filtreli fotoğraflarla gündeme gelmişti. Emre, bir kez daha filtreli bir fotoğraf paylaşarak kendisini eleştirenlere göndermeli bir yanıt verdi; "Bütün boş konuşanlara cevabım"
Sevim Emre, sosyal medya hesabından paylaştığı filtreli fotoğraflarla gündeme gelmeye devam ediyor.
"ÇOK AZ FİLTRE KULLANIYORUM"
Geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir fotoğrafıyla yeniden gündeme gelen Sevim Emre, eleştirilerin ardından; "Fotoğraflarımda çok az filtre kullanıyorum. Çok kullanmıyorum. Sadece bir program kullanıyorum" açıklamasıyla dikkat çekmişti.
Son olarak, sosyal medya hesabından yeni bir filtreli fotoğraf paylaşan Sevim Emre, bu kez iddialara göndermeli bir açıklama yaptı.
"BÜTÜN BOŞ KONUŞANLARA CEVABIM"
Sevim Emre, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Bütün boş konuşanlara cevabım: Meyve veren ağaçlar taşlanır. Çünkü biz, kötülükle beslenenlerin olmak isteyip de başaramadıkları, sevgi dolu gönüllerdeyiz. Gönül dostlarıma, gönül bahçemden solmayan çiçekler yolluyorum."
Fotoğraflar: Instagram