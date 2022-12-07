Şevval Sam: Artık Karadenizli oldum sayılır

"Artık Karadenizli oldum sayılır" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Şevval Sam, Fuat Saka, Niyazi Koyuncu ve Samida grubu, dün akşam 'Hey Gidi Karadeniz' senfonik konseri ile hayranlarıyla bir araya geldi.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şevval Sam, 2003'te Kazım Koyuncu'yla 'Hey Gidi Karadeniz' konserine çıktıklarını söyleyerek, "Aradan neredeyse 20 yıla yakın zaman geçti. Tekrar bir araya gelmiş olmak hem buruk bir sevinç, aynı zamanda senfoniyle bir arada olmak da kreatif açıdan çok büyük bir fırsat benim için. Sadece 4-5 şarkı söyleyeceğim ama kendi adıma, güzel bir şeyin bir parçası olmak her zaman çok heyecan verici" ifadelerini kullandı.

Şevval Sam

"BENİM İÇİN ÇOK ANLAMLI BİR GECE OLACAK"

Sam, Niyazi Koyuncu'yla daha önce birlikte şarkılar söylediğini belirterek, "İkimiz bir şekilde, Kazım'ın yadigarı kategorisindeyiz. Tabii en çok, o. O yüzden benim için çok anlamlı bir gece olacak" dedi.

Karadeniz halkına teşekkür eden Şevval Sam, şunları söyledi:

Onlar beni kendilerinden bildi ve beni kucakladı. Ben her zaman büyük bir vefa duygusu hissediyorum onlara karşı. Artık Karadenizli oldum sayılır. Yıllar oldu. Bir tarafım gerçekten Karadenizli çünkü esas mesele orada doğmuş olmak değil, gerçekten o kültürün bir parçası haline dönüşmek aynı zamanda. Bunca yıl, tabii ki Kazım'la başlayan yolculuğum, bir noktada kalbimin büyük bir parçasını gerçekten Karadenizli yaptı. Ben gerçek bir memleket aşığıyım. Bütün kültürlerine, coğrafyasına, iklimine, her şeyine büyük bir aşk duyuyorum bu toprakların ama Karadeniz'in zaman içinde bende bambaşka bir yeri oldu.

"AYAKLARIM TİTRİYOR"

Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu, 20 yıl önceki konseri kulisten izlediğini belirterek, şunları söyledi:

Çok heyecanlı. Uzun zamandır bu kadar heyecanlandığım bir konser olmamıştı. Hatta şu anda ayaklarım titriyor diyebilirim. Çünkü böyle bir kadroyla, onun devamı gibi olması, beni daha fazla heyecanlandırıyor.

Niyazi Koyuncu

"HATIRALARIMIZI YAŞATACAĞIZ"

Konserde yer alarak onurlandırıldığını söyleyen usta sanatçı Fuat Saka, "2003'ten sonra böyle bir şeyi gündeme getiren, organizasyonu yapan dostlarımıza teşekkür etmek isterim, bizi bir araya getirdiği için. Biz burada hatıralarımızı da yaşatacağız bu akşam, türkülerle. Senfoni orkestrası ciddi bir orkestra. Ciddi işler yaparlar." ifadelerine yer verdi.

Fuat Saka

"ÇOK GURURLUYUZ, BU PROJEDE OLDUĞUMUZ İÇİN"

Samida grubundan Tamara Şahin ise "Çok sevdiğimiz harika müzisyenlerle birlikteyiz. Bugün orkestra gerçekten birbirinden değerli müzisyenlerle oluşturuldu. Aynı zamanda bu işe gönlünü vermiş, bizim ağabeylerimiz, ablalarımız var bu gece. Biz çok heyecanlıyız ve çok gururluyuz böyle bir projede yer aldığımız için" şeklinde konuştu.

Samida grubu

Eserlerin düzenlemelerini Oğuzhan Balcı'nın üstlendiği konserde, sanatçılara Tolga Taviş yönetimindeki 60 kişilik senfoni orkestrası eşlik etti.

İlki 2003'te Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen 'Hey Gidi Karadeniz' konserinin gala konserine müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Şevval Sam'ın 'Hey Gidi Karadeniz', 'Koyverdin Gittin Beni', 'Bu Dünya Bir Pencere', 'Hayde Yar' ve 'Azize' şarkılarını yorumladığı konserde, Niyazi Koyuncu 'Pulim', 'Yol', 'İşte Gidiyorum', 'Heydane', Fuat Saka 'Ula Ula', 'Yayla Zamanı Geldi', 'Vira Vira' ve 'Hamsiye', Samida grubu ise 'Gelin Hoş Geldin', 'Norhars Ellim', 'Adjaruli', 2Anan Var Midur?' eserlerini yorumladı.

Sanatçılar konserin sonunda 'Cilveloy' şarkısını hep birlikte söylediler.