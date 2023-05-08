Şevval Sam: Prenses sezonu açtı

"İÇ TASARIMI BANA AİT"

Öte yandan Şevval Sam, daha önce "Karavanın iç tasarımı tamamen bana ait. Yıllardır evimde kullandığım koltuklarımın kılıflarını burada kullandım. Karavanın içi tamamen ahşap yapıldı. Bana bu 2021’in ilk hediyesi oldu" şeklinde konuşmuştu.