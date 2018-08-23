İHA'nın haberine göre, Şevval Sam, "100 yaşın kutlu olsun Müzeyyen" isimli müzikal projesi Kuşadası Anfi Tiyatro’da sahne aldı. Figen Şakacı'nın yazdığı müzikali, Engin Alkan yönetti. Ayrıca, Müzeyyen Senar ile birlikte çalışan usta müzisyenler, Serdar Kaşıkçılar, İsmail Topyanak, Mustafa Taşpınarlı, Sezgin Sezer ve Fahrettin Yanar da Sam'a eşlik etti.

Müzikli gösteride, Müzeyyen Senar’ın 84 yıllık sanat hayatına pek çok unutulmaz eser sığdıran Müzeyyen Senar’ın hayatından önemli bölümlerinin sahneye taşındı. Ayrıca, gösteride Müzeyyen Senar'ın Bursa'dan İstanbul'a gelişi, Atatürk'ün önünde ilk kez şarkı söyleyişi gibi önemli anılarının sahnelendiği yaklaşık iki saat süren müzikalde, sanatçının anneliği, aşkları, hüzünleri ve mutluluklarına dair bölümler de sahneye kondu. Kuşadalılar ve tatilciler büyük ilgi gösterdi.

Yaklaşık 2 bin kişi, müzikal gösterinin her bölümünü ve Şevval Sam’ı ayakta alkışladı.

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