Seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı

Karabük'te, seyir halinde motor kısmı alev alan yolcu otobüsüne itfaiye ekipleri müdahale etti.
Marmaris- Kastamonu seferini yapan Ali İhsan T. idaresindeki yolcu otobüsü, saat 16.00 sıralarında Eskipazar-Karabük kara yolu Mermer kavşağına geldiğinde motor kısmı alev aldı.
ŞOFÖR YOLCULARI TAHLİYE ETTİ
Motordan duman çıktığını fark eden Ali İhsan T., aracı yol kenarına çekerek, içindeki 21 yolcuyu tahliye etti.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, otobüsün yanan motor kısmındaki yangını söndürdü.
Otobüsün motor kısmının zarar gördüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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