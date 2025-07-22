'Şeytan Marka Giyer 2'den ilk set fotoğrafları geldi

20 yıl sonra yeniden izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan 'Şeytan Marka Giyer'in (The Devil Wears Prada) devam filminin çekimleri başladı. Oscar ödüllü oyuncular Meryl Streep ve Anne Hathaway ile Emily Blunt'ın yeniden başrollerde buluştuğu filmden ilk set kareleri geldi.

Anne Hathaway, yeniden 'Andy Sachs' karakterine hayat verdiği 'Şeytan Marka Giyer 2'nin İngiltere'nin Chelsea şehrinde gerçekleştirilen çekimlerindeydi. Hathaway, iki farklı kıyafetle kamera karşısına geçtiği anlarda görüntülendi.

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Gösterildiği dönemde büyük ses getiren ve devam filmi de heyecanla beklenen 'Şeytan Marka Giyer 2' nin gösterime, 1 Mayıs 2026'da girmesi planlanıyor.

Aynı adlı kitaptan uyarlanan 2006 yapımı film, üniversitenin gazetecilik bölümünden yeni mezun olan 'Andy'nin (Anne Hathaway), dergi şefi editörü Anna Wintour'dan ilhamla yaratılan Anna Miranda Priestly karakterinin (Meryl Streep) asistanı olarak yayıncılık dünyasının en çok arzu edilen işlerinden birini elde etmesini konu alıyor. 'Andy', meslektaşı olan 'Asistan' (Emily Blunt) sayesinde dergi ve yüksek moda dünyasına dalıyor.

Devam filminde Miranda Priestly, derginin artık küçülmüş bir durumda olmasıyla birlikte yayıncılığın olumsuzluklarıyla mücadele ederek Runway'in başında olmaya devam edecek. Emily Blunt'ın karakteri ise artık lüks bir markanın yöneticisi olacak.