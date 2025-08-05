Seyyal Taner, Erkin Koray'ın mezarını ziyaret etti
Ünlü şarkıcı Seyyal Taner, rock müziğinin duayeni Erkin Koray'ın Toronto'daki mezarını ziyaret ettiği anları paylaştı
Anadolu rock müziğinin öncülerinden Erkin Koray, 7 Ağustos 2023'te uzun yıllardır yaşadığı Kanada'da 82 yaşındayken hayatını kaybetmişti.
Erkin Koray, Toronto'da sessiz sedasız bir şekilde son yolculuğuna uğurlanarak, Westminster Mezarlığı'na defnedilmişti.
Kanada'da bulunan usta sanatçı Seyyal Taner, Erkin Koray'ın mezarını ziyaret ederek dua ettikten sonra duygusal bir paylaşımda bulundu: Canım Erkin Koray'ım... Yıllarımız geçti beraber... Kanada'ya gelmişken seni ziyaret etmemem imkansızdı benim için. Huzurla uyu.