Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Seyyal Taner, Erkin Koray'ın mezarını ziyaret etti

        Seyyal Taner, Erkin Koray'ın mezarını ziyaret etti

        Ünlü şarkıcı Seyyal Taner, rock müziğinin duayeni Erkin Koray'ın Toronto'daki mezarını ziyaret ettiği anları paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 14:21 Güncelleme: 05.08.2025 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erkin Koray'ın mezarını ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Anadolu rock müziğinin öncülerinden Erkin Koray, 7 Ağustos 2023'te uzun yıllardır yaşadığı Kanada'da 82 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

        Erkin Koray, Toronto'da sessiz sedasız bir şekilde son yolculuğuna uğurlanarak, Westminster Mezarlığı'na defnedilmişti.

        Kanada'da bulunan usta sanatçı Seyyal Taner, Erkin Koray'ın mezarını ziyaret ederek dua ettikten sonra duygusal bir paylaşımda bulundu: Canım Erkin Koray'ım... Yıllarımız geçti beraber... Kanada'ya gelmişken seni ziyaret etmemem imkansızdı benim için. Huzurla uyu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Seyyal Taner
        #erkin koray
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye için komisyon süreci başladı
        Terörsüz Türkiye için komisyon süreci başladı
        Netanyahu güvenlik yetkilileriyle görüşecek
        Netanyahu güvenlik yetkilileriyle görüşecek
        Atina'da aşırı turizm halkın tepkisini çekiyor
        Atina'da aşırı turizm halkın tepkisini çekiyor
        F.Bahçe Hollanda'da avantaj peşinde
        F.Bahçe Hollanda'da avantaj peşinde
        Selçuk Alagöz vefat etti
        Selçuk Alagöz vefat etti
        Yeniden Rıdvan Yılmaz!
        Yeniden Rıdvan Yılmaz!
        Küçük kızına tekme atan baba hakkında iddianame!
        Küçük kızına tekme atan baba hakkında iddianame!
        Japonya'daki 'felaket' kehaneti, ülkede turizmi vurdu
        Japonya'daki 'felaket' kehaneti, ülkede turizmi vurdu
        Gölette facia! Bataklığa battılar!
        Gölette facia! Bataklığa battılar!
        Kerem'de Devler Ligi tehlikesi!
        Kerem'de Devler Ligi tehlikesi!
        Minibüs uçuruma uçtu! Can kayıpları var!
        Minibüs uçuruma uçtu! Can kayıpları var!
        Davinson Sanchez'e yeni sözleşme!
        Davinson Sanchez'e yeni sözleşme!
        Ticaret Bakanlığı'ndan bayilere ÖTV uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan bayilere ÖTV uyarısı
        Caretta 'Tuba'dan ikinci dünya turu!
        Caretta 'Tuba'dan ikinci dünya turu!
        Dünyada 2 tane Paris olduğunu biliyor muydunuz?
        Dünyada 2 tane Paris olduğunu biliyor muydunuz?
        O hastalığın alevlenmesinin sebebi akran zorbalığı olabilir
        O hastalığın alevlenmesinin sebebi akran zorbalığı olabilir
        Trump yönetiminden eyaletlere İsrail şartı
        Trump yönetiminden eyaletlere İsrail şartı
        Direksiyondaki tehlike
        Direksiyondaki tehlike
        JLo, İstanbul'da
        JLo, İstanbul'da
        1 TL'lik artış 3.8 TL olarak yansıyor
        1 TL'lik artış 3.8 TL olarak yansıyor