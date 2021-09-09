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Haberler Gündem 3. Sayfa Sezaryen sonrası ölümde ihmal iddiası!
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Sezaryenle doğum sonrası ölümde, eşinden ihmal iddiası

Hakkari Devlet Hastanesi'nde, sezaryenle doğum yapan Fatma Gülbay, bir süre sonra fenalaşıp hayatını kaybetti. Eşinin ölümünde ihmal olduğunu öne süren Kerem Gülbay, otopsi sonuçlarından sonra suç duyurusunda bulunacağını söyledi

Sezaryen sonrası ölümde ihmal iddiası!
Sezaryen sonrası ölümde ihmal iddiası!
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DHA

Hakkari'de yaşayan Fatma Gülbay, 6 Eylül'de normal doğum için Hakkari Devlet Hastanesi'ne gitti. Fakat yapılan tetkikler sonucu Gülbay, sezaryen doğuma alındı ve dünyaya erkek bir bebek getirdi.

OPERASYON SONRASI FENALAŞTI

Operasyon sonrası servise alınan Gülbay, bir süre sonra fenalaştı. Doktorların müdahalelerine karşı Gülbay, kurtarılamadı. Gülbay'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Van'a gönderildi.

'İHMAL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Kerem Gülbay, eşinin sezaryenle doğum sonrası fenalaştığını belirterek, "Çocuğum doğumdan sonra kuvöze alındı. Eşimi de bizzat ailemle birlikte servise aldık. O dakikaya kadar eşim iyiydi, bizden su istedi. Bizimle konuştu fakat 5 dakika sonra fenalaştı. Tekrardan ameliyathaneye alındı. Doktorlar 3 saat boyunca müdahale etti fakat kurtaramadılar. Olayda doktorların ihmali olduğunu düşünüyoruz. Otopsi sonuçlarından sonra suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Hastane yetkilileri ise otopsi sonuçları sonrası açıklama yapacaklarını belirtti.

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