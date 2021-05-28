Minik Serçe'den 15 şarkı hediye

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Farklı ses rengiyle olduğu kadar söylediği şarkılarla müzik severlerin dikkatlerini üzerine çeken pop müziğin yeni idolü Cem Bekar, 15 ayrı Sezen Aksu şarkısından oluşan "Yolculuk" isimli albümü ile kariyerinde emin adımlarla ilerliyor.

Ünlü iletişimci Özgür Aras'ın prodüktörlüğünü yaptığı 15 şarkının sözü ve müziğinde Sezen Aksu, düzenlemelerinde Mehmet Bahadır Kara ve Cem Bakar imzası bulunan "Yolculuk" albümü birbirinde hit şarkılar yer alıyor.

Şubat ayında sözü ve müziği Sezen Aksu imzalı şarkısı "Bu Kadar Mı?" ile pop müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Cem Bekar, yine Sezen Aksu'nun, 'Aldırma Deli Gönlüm', 'Bende Yoluma' Giderim', 'Beş Çayı', 'Bir Süre Düşmanız', 'Gidemem', 'Güle Güle', 'Güvercin', 'Kanıma Dokunuyor', 'Mış Gibi', 'Perişanım Şimdi', 'Tükeneceğiz', 'Yazık', 'Yol Arkadaşım' şarkılarının yer albüm müzikseverler tarafından tam not aldı.

Cem Bekar'ın ilk klibi sözü ve müziği Sezen Aksu imzalı yıllar önce Gülben Ergen'in okuduğu "Kanıma Dokunuyor", Can Karabulut tarafından İstanbul Belgrat Orman'ında çekildi. Bakar'ın Yolculuk" albümü tüm dijital müzik marketlerde ve müzikseverlerin arşivinde yer alması için raflarda yerini aldı.