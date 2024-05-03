Shaquille O'Neal'dan bin dolarlık pedikür itirafı: Işıltı ve desen tercih ediyorum
Shaquille O'Neal, pedikür alışkanlığının 40 sayı attığı bir maçtan sonra kırılan ayak tırnağını annesinin boyamasıyla başladığını itiraf etti. Pedikür için binlerce dolar harcadığını söyleyen Shaquille O'Neal, tırnaklarında ışıltı ve desen tercih ettiğini belirtti
NBA'in efsanevi oyuncusu Shaquille O'Neal, kişisel bakımıyla ilgili dikkat çekici bir itirafta bulundu. Kendi adını taşıyan podcast yayınında konuşan 52 yaşındaki ünlü basketbolcu, pedikür alışkanlığı için yaklaşık bin dolar harcadığını söyledi. O'Neal ayrıca "ışıltı ve desen" tercihiyle de şaşırttı.
Basketbol kariyeri boyunca şiddetli eziyet çeken ayak parmaklarına pedikür yaptırdığını anlatırken; "Her defasında yaklaşık bin dolar veriyorum. Çünkü ayaklarımın koktuğunu, çirkin olduklarını biliyorum ve onları boyamayı seviyorum. Ayak parmaklarımın güzel görünmesini istiyorum" dedi.
"ANNEM SAYESİNDE PEDİKÜRE BAŞLADIM"
İlk olarak annesi Lucille O'Neal'in önerisi üzerine pedikür yaptırmaya başladığını anlatan yıldız basketbolcu, şunları söyledi: Gerçek bir hikâye. Bir keresinde ayak tırnağım kopmuştu ve maçta oynayamayacaktım. "Ayak tırnağım koptu" dedim, annem de bir şeyler yaptı ve tırnağımın üzerine kırmızı bir oje sürdü. O maçta 40 sayı attım.
40 sayı attığı maçtan sonra pedikürün artık kendisi için bir alışkanlığa dönüştüğünü söyleyen NBA yıldızı; "Ben de dedim ki artık ayak tırnaklarımı boyamaya başlayacağım" ifadesini kullandı.
Programdaki yardımcı sunucuların, tırnaklarını "tek renk" mi yoksa "desenli" mi boyadığını sorması üzerine emekli Lakers oyuncusu ikincisini tercih ettiğini söyledi.
"ÇİRKİN VE KOKAN AYAKLARIM VAR"
O'Neal; "Parıltılar, desenler ve tüm bu şeyleri yapıyorum. Biliyorsunuz, sadece güzel görünmesi için yapıyorum. Çünkü çirkin ve kokan ayaklarım var" dedi.
Tırnaklarını süsleme tutkusunu açıklayan tek sporcu O'Neal değil. 2024 Amerikan Futbolu Ligi (NFL) Seçmeleri'nde birinci sıradan seçilen Caleb Williams, kız arkadaşı Alina Thyregod'ın gümüş elbisesine uyacak şekilde boyadığı manikürlü tırnaklarını gururla sergilemiş, "Tırnaklarımı boyuyorum, benzersiz şeyler giyiyorum" demişti.
Caleb Williams; "Üniversiteden önce de oje sürüyordum ama bu herkesi şaşırttı çünkü Amerikan futbolu oynayan erkek sporcuların tırnaklarını boyadığını her zaman görmezsiniz" diye konuşmuştu.