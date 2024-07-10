Stone, doktorların ona hayatta kalma ihtimalinin 100'de bir olduğunu söylediğini, yaşamını tehdit eden felçten kurtulmanın toplamda 7 yıl sürdüğünü anlattı.

Stone, "İnsanlar bu iyileşme sürecinde benden faydalandı. Başarılarım sayesinde 18 milyon dolar biriktirdim ama banka hesabıma baktığımda hepsi gitmişti" diye konuştu.