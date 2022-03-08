Show TV'den '8 Mart'a özel tanıtımlar! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizilerinin ve programlarının kadınlarından oluşan özel tanıtımlar dikkat çekti. Sevilen kadın oyuncuların ve başarılı sunucuların yer aldığı birbirinden özel görüntüler büyük beğeni topladı. Kadınların güler yüzü, ekranlara da sevgi ve neşe getirdi.

Bir sözcük düşünün; içinde hayat var, sevgi dolu bir şefkat var, dünyaya umut veren duygular var. İşte o sözcük; kadın. Sevgi dolu, cesur ve bir o kadar da güçlü kadınlar, ekranlarda her gün birçok insana ilham kaynağı oluyor, umut veriyor. Güzellikleri, sevgileri, mücadeleci ruhları ve güçlü karakterleriyle her biri hayata renk katıyor.

Kimi zaman sevgili, kimi zaman emek, kimi zaman umut, kimi zaman hayat... Ama hep kadın! 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun.

İşte Dünya Kadınlar Günü Tanıtımları;