Rekabetin, heyecanın, eğlencenin hiç bitmediği Kuaförüm Sensin'de bugün 100. bölüm coşkusu vardı. Yarışmacılar hem final heyecanını hem de 100. programın sevincini bir arada yaşadı. Final gününün konuk jürisi Nadide Sultan şarkılarıyla stüdyoyu coşturdu. Kuaförüm Sensin'den elenen yarışmacılar da sürpriz yaparak stüdyodaki coşkuya ortak oldular. 100. bölüm pastasını tüm ekip birlikte kesti.

Haftanın en yüksek puanını alan Özlem ve Hayat 10 bin liralık ödülün sahibi olurken, sevilen yarışmacılar Tuna ve Mustafa yarışmaya veda etti. Ayrılık bu kez her zamankinden daha zor oldu. Yarışmada tanışan çiçeği burnunda aşıklar Mira ve Tuna erken gelen bu veda ile gözyaşlarını tutamadı.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.15’te Show TV’de!

İşte o anlar;