SHOW TV'nin yeni dizisi 'Siyah Kalp'ten ilk kareler

Yeni sezona damga vuracak dizilerden biri daha SHOW TV'de yayınlanacak.

'Siyah Kalp'...

Yapımını sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims & B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği 'Siyah Kalp'i Uluç Bayraktar yönetiyor.

Senaryosunu; Yıldız Tunç’un üstlendiği ‘Siyah Kalp’te izleyiciler, Kapadokya’nın en güçlü ailelerinden biri olan Şansalanlar’ın gizemli ve entrika dolu hikâyesine şahit olacak.

Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya’ya gelirler. Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır.

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Melek’in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir. Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay’ın kalbine sızmayı başaracaktır.

Aşkın, gizemin ve tutkunun en yoğun hallerini yaşatacak olan 'Siyah Kalp', usta oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizinin kadrosunda; Esra Dermancıoğlu (Hikmet), İlker Aksum (Tahsin), Genco Özak (Esat), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden değerli ve başarılı isimler yer alıyor.