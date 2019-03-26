İş, sanat, basın ve televizyon dünyasının seçkin isimlerinin katılımıyla 6. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Kültür, sanat, müzik ve televizyon dünyasının önemli isimlerinin ödüllendirildiği organizasyonda kazananlar www.altinpalmiye.com üzerinden yapılan halk oylamasıyla belirlendi.





SHOW TV 'YILIN TELEVİZYON KANALI' SEÇİLDİ

2 milyona yakın oy kullanılan, Türkiye’nin en prestijli ödüllerinden biri olan “Türkiye Altın Palmiye Ödülleri”nde Show TV de “Yılın Televizyon Kanalı” seçildi.

Kanal adına ödülü, Wyndham Kalamış Marina Hotel Satış ve Pazarlama Direktörü Deniz Dikkaya’nın elinden Show TV Magazin Müdürü Ömür Sabuncuoğlu alırken, Show TV’de ekrana gelen fenomen dizi Çukur, “Yılın Aksiyon Dizisi” ve üç sezon boyunca Show TV ekranlarını şenlendiren Yeni Gelin dizisinin sevilen oyuncusu Jessica May, “Yılın Komedi Dizi Oyuncusu” ödülüne layık görüldü.

İddialı dizi ve programlarıyla Türkiye'nin en renkli televizyon kanalı olan Show TV, birbiri ardına aldığı ödüllerle başarısını sürdürmeye devam ediyor.