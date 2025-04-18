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        Haberler Magazin Sibel Can'ı saplantılı hayranından polis kurtardı - Magazin haberleri

        Sibel Can'ı saplantılı hayranından polis kurtardı

        Ünlü şarkıcı Sibel Can, geçmişte yaşadığı saplantılı bir hayran olayını ilk kez bu kadar açık anlattı. Gönderilen koliden çıkan bıçak, olayın en ürkütücü noktası oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 19:57 Güncelleme: 18.04.2025 - 20:05
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        Saplantılı hayranından polis kurtardı
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        Sibel Can, katıldığı bir programda geçmişte yaşadığı saplantılı bir hayranıyla ilgili ürkütücü olayı ilk kez bu kadar detaylı anlattı. Şarkıcı, kendisini, eşini ve çocuklarını kendi ailesi gibi gören hayranın davranışlarının, bir koliden çıkan bıçakla korkutucu bir boyuta ulaştığını söyledi.

        "BENİ EŞİ VE ÇOCUKLARIMI DA KENDİ ÇOCUKLARI GİBİ GÖRMEYE BAŞLADI"

        Sunucunun, "1990’lar ve 2000’lerde herkesin platonik aşkıydınız. Hiç unutamadığınız bir aşk ilanı var mı?"sorusuna Sibel Can şu yanıtı verdi;

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        "Bu tam olarak bir aşk ilanı değil ama fanatik bir hayranım işi fazlasıyla abarttı. Beni eşi ve çocuklarımı da kendi çocukları gibi görmeye başladı. Bir gün büyük bir koli geldi. Yardımcılarım açtı, içinden domates, biber, açık lokum, reçel, bana bir gecelik, bir tane paçalı don, Melisa’ya da bir elbise çıktı. Yanında bir de mektup vardı: ‘Ben İstanbul dışındayım, lütfen çocuklarıma iyi bak. Az kaldı karıcığım, geleceğim. Melisa lokumu çok seviyor diye ona da aldım’ yazıyordu"

        "O AN GERÇEKTEN KORKTUM"

        Ancak olay bununla sınırlı kalmadı. Can, bir süre sonra gelen başka bir kolinin içinden çıkan bıçakla yaşadığı korkuyu şu sözlerle dile getirdi; "Bir gün gelen koliden bir de bıçak çıktı. İşte o an gerçekten çok korktum. Dedim ki, bu artık normal değil. Hemen emniyete başvurduk. Neyse ki polis ekipleri hızla harekete geçmiş ve bu saplantılı hayrana ulaşmış. Allah iyilik versin"

        Fotoğraflar: DepoPhoto

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