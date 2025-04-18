Sibel Can'ı saplantılı hayranından polis kurtardı

Sibel Can, katıldığı bir programda geçmişte yaşadığı saplantılı bir hayranıyla ilgili ürkütücü olayı ilk kez bu kadar detaylı anlattı. Şarkıcı, kendisini, eşini ve çocuklarını kendi ailesi gibi gören hayranın davranışlarının, bir koliden çıkan bıçakla korkutucu bir boyuta ulaştığını söyledi.

"BENİ EŞİ VE ÇOCUKLARIMI DA KENDİ ÇOCUKLARI GİBİ GÖRMEYE BAŞLADI"

Sunucunun, "1990’lar ve 2000’lerde herkesin platonik aşkıydınız. Hiç unutamadığınız bir aşk ilanı var mı?"sorusuna Sibel Can şu yanıtı verdi;

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"Bu tam olarak bir aşk ilanı değil ama fanatik bir hayranım işi fazlasıyla abarttı. Beni eşi ve çocuklarımı da kendi çocukları gibi görmeye başladı. Bir gün büyük bir koli geldi. Yardımcılarım açtı, içinden domates, biber, açık lokum, reçel, bana bir gecelik, bir tane paçalı don, Melisa’ya da bir elbise çıktı. Yanında bir de mektup vardı: ‘Ben İstanbul dışındayım, lütfen çocuklarıma iyi bak. Az kaldı karıcığım, geleceğim. Melisa lokumu çok seviyor diye ona da aldım’ yazıyordu"