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        Sibel Taşçıoğlu, tatilde

        SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'ndeki 'Pembe' karakterine veda eden Sibel Taşçıoğlu, Datça'ya gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 10:58 Güncelleme: 18.04.2025 - 11:08
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        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Pembe' rolünü canlandıran Sibel Taşçıoğlu, senaryodaki hikâyesinin sonlanmasıyla birlikte geçtiğimiz hafta diziden ayrıldı.

        Diziden ayrıldıktan sonra dinleneceğini söyleyen Sibel Taşçıoğlu, set yorgunluğunu atmak tatile çıktı. Datça'ya giden oyuncu, bir tavus kuşuyla yer aldığı fotoğrafını yayımladı.

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        "HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM"

        Sibel Taşçıoğlu, canlandırdığı 'Pembe' karakterine bu sözlerle veda etmişti: 3 sezon boyunca kalbimin en derin yerinden can verdiğim bir hikâyeye veda ediyorum. Her anı, her sahnesi, her dostluğu unutulmaz. Birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarıma, kamera önünde ve arkasında emeği geçen herkese, canlarım, tüm oyuncu arkadaşlarıma, beni sevgiyle kucaklayan izleyicimize minnetle... Hoşça kalın... Hepinizi çok seviyorum.

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